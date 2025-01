ECONOMIA

Haddad: 'Acredito que podemos chegar em 2026 podendo até estar comendo filé mignon'

Ministro da Fazenda afirmou que o Brasil está bem posicionado diante de um cenário externo desafiador

Estadão

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 21:13

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil está bem posicionado, diante de um cenário externo desafiador, e que deve chegar em 2026 em uma situação confortável. Ele concedeu uma entrevista à GloboNews.

"Eu acredito que nós podemos chegar bem em 2026. Espero que comendo até filé mignon", disse, em resposta a um questionamento sobre se o governo encerraria essa gestão com picanha no prato do brasileiro, como prometeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad avalia que o Brasil está melhor posicionado do que os vizinhos, diante de um cenário internacional incerto, a depender das medidas a serem tomadas no futuro governo de Donald Trump. Ele destacou que o acordo entre Mercosul e a União Europeia pode ser interessante para as perspectivas da região e mencionou a liderança do Brasil nesse processo.

Para o ministro, o País precisa se beneficiar das vantagens competitivas que tem, além de aproveitar novas regulamentações, como crédito de carbono, combustível do futuro e nova indústria Brasil, que são programas bem estruturados para alavancar o desenvolvimento do Brasil.

Crise climática, dólar e inflação de alimentos

Haddad disse acreditar que vai haver uma acomodação do dólar e argumentou que o governo está atendo à inflação de alimentos. "Tem sazonalidade, tem problemas climáticos, tem escorregada do dólar, tudo isso é verdade, mas tem o governo trabalhando para minorar o problema e resolver estruturalmente com a reforma tributária", disse o ministro, citando a aprovação da reforma tributária sobre o consumo que prevê a inclusão das carnes na cesta básica desonerada.