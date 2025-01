FAZENDA

Em meio a alta do dólar, Lula cancela férias de Haddad e convoca ministro para reunião

Haddad estava em São Paulo, mas já voltou para Brasília nesta manhã para se reunir com o presidente

Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 10:58

Lula e Fernando Haddad Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou nesta segunda-feira (6) as férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o convocou para uma reunião no Palácio do Planalto. A decisão está no Diário Oficial da União de hoje.

Haddad estava em São Paulo, mas já voltou para Brasília nesta manhã para se reunir com o presidente. O ministro estava de férias desde o dia 2 de janeiro.

O ministro entraria novamente de férias entre 10 e 21 de janeiro, período em que acompanharia a recuperação da esposa, Ana Estela Haddad, que passou por uma cirurgia. Com a boa recuperação de Ana, ele decidiu cancelar as férias, que serão remarcadas em uma data futura. Em nota, o Ministério da Fazenda diz que a alteração se deveu à recuperação da familiar do ministro.

Haddad retoma o trabalho em um momento em que a alta do dólar continua, assim como a pressão do mercado financeiro sobre o pacote de corte de gastos, considerado insuficiente para ajustar as contas públicas.