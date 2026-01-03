Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lula chama ataque dos EUA à Venezuela de 'afronta' e alerta para precedente perigoso

Presidente diz que ação militar viola o direito internacional e governo brasileiro convoca reunião de emergência neste sábado (3)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 11:01

Lula
Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou neste sábado (3) o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela e classificou a ofensiva como uma afronta à soberania do país vizinho. Em nota, Lula afirmou que a ação ultrapassa limites aceitáveis na relação entre Estados.

“Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional”, disse o presidente.

Lula

Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo
Lula por Reprodução/TV Bahia
Lula na França por Ricardo Stuckert/Presidência da República
Lula recebe título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris 8 por Ricardo Stuckert/PR
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Montagem de Lula com a camisa do Botafogo por Reprodução/Instagram
Paes e Lula por Ricardo Stuckert/PR
Presidente Lula por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula e Putin na Rússia por Reprodução
Lula durante cerimônia de abertura da 29ª Feicon e da 100ª edição do Enic por Reprodução
Presidente Lula (PT) por Walter Campanato/Agência Brasil
O Lula por Divulgação Ricardo Stuckert
BrasÃ­lia, 02/02/2025 - O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (c) reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (d), e da CÃ¢mara dos Deputados, Hugo Motta (e) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/AgÃªnciaÂ Brasil por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula usa boné com frase "O Brasil é dos brasileiros" por Reprodução
1 de 14
Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo

A declaração ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que forças americanas realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro. O paradeiro de Maduro, no entanto, não foi confirmado por autoridades venezuelanas.

Diante da escalada do conflito, o governo brasileiro convocou uma reunião de emergência neste sábado, com a participação de ministros, para discutir a resposta política do Brasil e os possíveis impactos da ofensiva americana na região. O encontro ocorre no âmbito do Itamaraty.

Leia mais

Imagem - Fronteira do Brasil com a Venezuela é fechada após ataque dos EUA e alegação de captura de Maduro

Fronteira do Brasil com a Venezuela é fechada após ataque dos EUA e alegação de captura de Maduro

Imagem - Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Imagem - Nicolás Maduro e esposa são capturados após ataque dos EUA à Venezuela, diz Trump

Nicolás Maduro e esposa são capturados após ataque dos EUA à Venezuela, diz Trump

Violação do direito internacional

Na mesma manifestação, Lula afirmou que a ação militar representa uma violação flagrante do direito internacional e pode abrir caminho para um cenário global de instabilidade.

“Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo”, declarou. Segundo ele, a condenação ao uso da força é coerente com a posição histórica do Brasil em crises internacionais recentes.

O presidente também disse que a ofensiva remete a períodos de forte interferência externa na América Latina e no Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz.

“A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação”, afirmou.

Desde o início da escalada de tensão entre Estados Unidos e Venezuela, Lula tem se posicionado contra qualquer intervenção militar na América Latina e defende que divergências entre países sejam resolvidas por meio do diálogo diplomático.

Tags:

Lula Donald Trump Trump Venezuela

Mais recentes

Imagem - A sorte vira o jogo para 4 signos em janeiro e marca um início poderoso de 2026

A sorte vira o jogo para 4 signos em janeiro e marca um início poderoso de 2026
Imagem - Ivete Sangalo 'paquera' intérprete de Libras durante show: 'Essa boca eu não sabia que tinha'

Ivete Sangalo 'paquera' intérprete de Libras durante show: 'Essa boca eu não sabia que tinha'
Imagem - VÍDEO: Funcionário da Disney fica ferido após evitar tragédia com plateia em atração de Indiana Jones

VÍDEO: Funcionário da Disney fica ferido após evitar tragédia com plateia em atração de Indiana Jones

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A
02

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026
04

Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026