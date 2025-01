POLÍTICA

Vereador apresenta projeto que declara Haddad persona non grata em São Paulo

Atual ministro de Lula, Haddad foi prefeito por um mandato na capital paulista

O vereador Rubinho Nunes (União Brasil) protocolou um projeto de decreto legislativo na Câmara Municipal de São Paulo propondo que o ex-prefeito e atual Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), seja declarado "persona non grata" no município. A iniciativa tem como base o que Nunes considera um "sentimento geral" dos paulistanos em relação ao petista, que, segundo ele, foi responsável por diversos retrocessos tanto durante seu mandato como prefeito da cidade quanto agora, no cargo no governo de Lula. A informação é da Metrópoles. >