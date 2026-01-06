Acesse sua conta
Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'

Participante deve integrar grupo inédito na próxima edição do reality da Globo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:50

Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Algumas polêmicas marcaram a história do Big Brother Brasil (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) Crédito:

A menos de uma semana da estreia do Big Brother Brasil 26, os bastidores do reality seguem movimentando as redes sociais. Em meio a listas não oficiais e especulações que se multiplicam diariamente, uma informação ganhou força nesta terça-feira (6). O jornalista Leo Dias confirmou o nome do primeiro famoso do elenco da nova edição do programa.

Jonas Sulzbach

Segundo o colunista, o modelo e influenciador Jonas Sulzbach está confirmado no BBB 26. Conhecido do público desde o BBB 12, edição em que terminou em terceiro lugar, Jonas deve integrar o grupo inédito de “Veteranos”, uma das apostas da produção para marcar mais um ano do reality show da TV Globo.

A confirmação repercutiu rapidamente nas redes sociais. Internautas reagiram com surpresa e ironia ao possível retorno do ex-brother. “Não é possível”, escreveu um usuário. “Achei que isso nunca fosse acontecer”, comentou outro. A volta de participantes de edições passadas, no entanto, já vinha sendo ventilada como uma das grandes novidades da temporada.

Nas últimas semanas, Jonas passou o Réveillon em Pernambuco e publicou mensagens de otimismo e renovação nas redes sociais, o que foi interpretado por parte do público como uma despedida simbólica antes do confinamento. Apesar de seguir ativo online, fãs do programa lembram que é comum participantes deixarem conteúdos pré-gravados para manter o engajamento durante o período de isolamento.

O BBB 26 promete mudanças profundas na dinâmica do jogo. Além dos tradicionais grupos Pipoca, formado por anônimos, e Camarote, com famosos, a edição contará oficialmente com o grupo Veteranos, reunindo nomes que marcaram temporadas anteriores. A proposta é criar novos conflitos, alianças improváveis e uma leitura inédita do jogo.

Outra novidade é a estreia simultânea de cinco Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil. A partir delas, o público escolherá alguns participantes que entrarão diretamente no reality. A temporada também contará com o chamado “Laboratório”, um espaço paralelo onde competidores enfrentarão provas sem regalias antes de conquistar uma vaga definitiva na casa principal.

Sob o comando de Tadeu Schmidt, o BBB 26 ainda promete ampliar a interferência do público, inclusive no funcionamento dos Big Fones espalhados pela casa. Com o retorno de um nome conhecido como Jonas Sulzbach e a criação do grupo de veteranos, a nova edição já começa cercada de expectativa e promete ser uma das mais comentadas dos últimos anos.

Tags:

leo Dias Jonas Sulzbach

