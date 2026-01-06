Beyoncé, Rihanna ou Adele? Prefeito do Rio dá pistas sobre quem pode cantar em Copacabana em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 21:30
Depois das performances de Madonna e Lady Gaga, o que todo mundo quer saber é quem vai cantar no mega show nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (6), em uma postagem no X, o prefeito da capital carioca, Eduardo Paes (PSD), deu algumas pistas de quem pode ser o artista.
"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!", escreveu Paes na legenda da imagem que traz as fotos de nove artistas internacionais.
Confira quais são os artistas:
Veja quem são os artistas cotados para cantar no Rio, em 2026
Ainda não há uma data definida para a apresentação, batizada de "Todo Mundo no Rio 2026". Nos bastidores, circula que o show aconteça no dia 2 de maio, mas a informação não foi confirmada pela organização ou pela prefeitura.
Luiz Guilherme Niemeyer, sócio-diretor da Bonus Track, que organiza o evento, disse, em entrevista ao O Globo, que as negociações estão em andamento e que o anúncio deve seguir o calendário do projeto. “A gente está trabalhando num nome legal, as negociações estão andando. A gente está em dia com o nosso planejamento”, garantiu.