Beyoncé, Rihanna ou Adele? Prefeito do Rio dá pistas sobre quem pode cantar em Copacabana em 2026

Mega show na praia carioca ainda não tem data definida, mas há uma previsão que circula nos bastidores; confira quando

Monique Lobo

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 21:30

Show de Madonna na praia de Copacabana, em 2024 Crédito: Fabio Motta/Prefeitura do Rio

Depois das performances de Madonna e Lady Gaga, o que todo mundo quer saber é quem vai cantar no mega show nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (6), em uma postagem no X, o prefeito da capital carioca, Eduardo Paes (PSD), deu algumas pistas de quem pode ser o artista.

"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!", escreveu Paes na legenda da imagem que traz as fotos de nove artistas internacionais.

Confira quais são os artistas:

Ainda não há uma data definida para a apresentação, batizada de "Todo Mundo no Rio 2026". Nos bastidores, circula que o show aconteça no dia 2 de maio, mas a informação não foi confirmada pela organização ou pela prefeitura.

Luiz Guilherme Niemeyer, sócio-diretor da Bonus Track, que organiza o evento, disse, em entrevista ao O Globo, que as negociações estão em andamento e que o anúncio deve seguir o calendário do projeto. “A gente está trabalhando num nome legal, as negociações estão andando. A gente está em dia com o nosso planejamento”, garantiu.