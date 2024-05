VEJA NÚMEROS

Madonna supera Stones e faz um dos maiores shows em Copacabana da história

Madonna conseguiu atrair 1,6 milhão de pessoas para assistir ao encerramento da The Celebration Tour, que celebrou os 40 anos de carreira da artista. Com isso, ela superou o recorde do também histórico show dos Rolling Stones em Copacabana - em 2006, a banda atraiu 1,5 milhão de pessoas para as areias da praia.