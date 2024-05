THE CELEBRATION TOUR

Lúcia Veríssimo rebate críticas ao show de Madonna: 'São 40 anos de sucesso absoluto'

Atriz publicou vídeo defendendo o evento realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

Da Redação

Publicado em 5 de maio de 2024 às 12:40

Lúcia Veríssimo Crédito: Reprodução

A atriz e autora Lúcia Veríssimo utilizou as redes sociais para defender o último show da The Celebration Tour, turnê de 40 anos de carreira de Madonna. A apresentação aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado (4), e tem recebido críticas de internautas, que questionam os investimentos feitos para a realização do evento.

No vídeo publicado pela atriz, ela responde a um sujeito que questiona o cachê da Rainha do Pop enquanto há gente passando fome no Brasil. “Eu queria falar com vocês sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais. Um sujeito que fica bradando, de calção e sem camisa na praia de Copacabana, falando que é um absurdo R$ 60 milhões para fazer um show”, iniciou.

Em seguida, Lúcia Veríssimo pontua que o evento é pago pela iniciativa privada: “Quando você tem um dinheiro privado, você aplica da forma que você quer”. Ao longo do vídeo, que tem cerca de sete minutos, a atriz faz questão de ressaltar a importância de receber o último show de uma turnê de Madonna.

“A Madonna escolheu terminar uma turnê de 40 anos no Rio de Janeiro. (...) São quarenta anos de sucesso absoluto, sem baixar a guarda, sendo a voz das minorias. (...) Eu queria saber se as pessoas que reclamam do show fazem alguma ação, se compram uma cesta básica para ajudar alguém”, continua.