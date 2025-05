RECORDE

Lady Gaga agradece fãs por show com maior público da carreira: ‘Me tirou o fôlego’

Artista atraiu 2,1 milhões de pessoas para Copacabana no último sábado (3)

Larissa Almeida

Publicado em 4 de maio de 2025 às 16:03

Lady Gaga Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora pop Lady Gaga, que apresentou um show apoteótico no Rio de Janeiro, na noite do último sábado (3), fez uma publicação no Instagram agradecendo os fãs brasileiros pela presença e apoio durante a exibição em Copacabana. A artista mobilizou 2,1 milhões de pessoas – público maior do que o registrado pela também diva pop Madonna, no ano passado, quando contou com a presença de 1,6 milhão de fãs. >

Na publicação, Lady Gaga começou dizendo que nada a preparou para o que viveu na última noite. “Nada poderia me preparar para o sentimento que tive durante o show de ontem à noite – o orgulho e alegria absolutos que senti cantando para o público do Brasil. A visão da multidão durante as minhas canções de abertura me tirou o fôlego”, escreveu. >

Enaltecendo o país, a cantora definiu a cultura brasileira como ‘vibrante e especial’, e afirmou estar se sentindo grata pelo momento histórico junto ao público brasileiro. “Estima-se que 2,5 milhões de pessoas vieram me ver cantar, a maior multidão para qualquer mulher na história. Gostaria de compartilhar esse sentimento com o mundo inteiro”, disse. >

A estimativa de Lady Gaga é diferente da que foi divulgada por Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro: 2,1 milhões. Através do X, antigo Twitter, o representante dos cariocas explicou que a quantidade total de público é calculada levando em conta diversos fatores, dentre elas a estimativa do número de pessoas no evento em horas, a área útil de Copacabana ocupada pelo evento, densidade média de pessoas por metro quadrado e taxa de chegada média de pessoas por minuto. >

A quantidade de público, de qualquer maneira, foi a maior da carreira da artista. Antes de se apresentar em Copacabana no último sábado, o recorde de público de Lady Gaga era de 80 mil, quando ela se apresentou no Stade de France, em Paris, na França, no ano de 2022. >

No texto escrito especialmente para os brasileiros, a diva pop ainda deixou uma mensagem para os fãs. “Se você perder o seu caminho, pode encontrar uma trilha de volta se acreditar em si mesmo e trabalhar duro. Você pode ter dignidade praticando sua paixão e arte, levando-se a novas alturas. Você pode se levantar, mesmo que isso demore algum tempo”, escreveu. >