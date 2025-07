SÃO PAULO-RIO

Avião da Azul sofre despressurização, e máscaras são acionadas em voo

Tripulação pediu prioridade no pouso

Um problema técnico fez com que a tripulação da Azul Linhas Aéreas pedisse prioridade no pouso nesta segunda-feira (14) após máscaras de oxigênio serem acionadas em pleno voo. A aeronave havia saído de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro.>