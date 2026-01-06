Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quanto tempo demora para prêmio da Mega da Virada cair na conta?

Cinco dos seis vencedores da edição de 2025 já fizeram a retirada do prêmio

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 22:33

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Para os apostadores que têm a sorte de faturar prêmios em qualquer um dos sorteios das Loterias Caixa, a instituição concede o prazo de até 90 dias para a retirada do valor. Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação na agência da Caixa.

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento só poderá ser realizado nas agências, mediante a apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo de aposta premiado.

Vencedores da Mega-Sena

Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução
onas Lucas Alves Dias, ganhou prêmio com aposta simples, em 2020 por Reprodução
Francisco Serafim por Reprodução
Renê Senna ao lado da viúva Adriana Ferreira Almeida por Reprodução
Fredolino José Pereira por Reprodução
1 de 5
Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco, ou ainda por transferência para o Mercado Pago.

Leia mais

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - Entenda estratégia de dono de lotérica para ganhar prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada

Entenda estratégia de dono de lotérica para ganhar prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada

Passado o prazo de 90 dias, os valores não retirados são repassados ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Loteria Mega-sena Mega da Virada

Mais recentes

Imagem - Beyoncé, Rihanna ou Adele? Prefeito do Rio dá pistas sobre quem pode cantar em Copacabana em 2026

Beyoncé, Rihanna ou Adele? Prefeito do Rio dá pistas sobre quem pode cantar em Copacabana em 2026
Imagem - Lewandowski e Haddad querem deixar o governo Lula; entenda os motivos

Lewandowski e Haddad querem deixar o governo Lula; entenda os motivos
Imagem - Mega da Virada: trabalhadores rurais e servidores públicos desaparecem após sacar prêmio milionário

Mega da Virada: trabalhadores rurais e servidores públicos desaparecem após sacar prêmio milionário

MAIS LIDAS

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
01

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Briga generalizada termina com mulheres agredidas no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador
02

Briga generalizada termina com mulheres agredidas no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador

Imagem - Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia
03

Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia

Imagem - Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'
04

Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'