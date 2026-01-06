DINHEIRO NO BOLSO

Quanto tempo demora para prêmio da Mega da Virada cair na conta?

Cinco dos seis vencedores da edição de 2025 já fizeram a retirada do prêmio

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 22:33

Para os apostadores que têm a sorte de faturar prêmios em qualquer um dos sorteios das Loterias Caixa, a instituição concede o prazo de até 90 dias para a retirada do valor. Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação na agência da Caixa.

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento só poderá ser realizado nas agências, mediante a apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo de aposta premiado.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco, ou ainda por transferência para o Mercado Pago.