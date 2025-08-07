TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Ex-jogador de basquete que agrediu namorada com mais de 60 socos vira réu

Crime foi em 26 de julho, e vítima teve o rosto desfigurado

Tharsila Prates

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:51

Igor Eduardo Pereira Cabral Crédito: Reprodução/CNN

A Justiça acatou nesta quinta-feira (7) a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP) contra o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, que espancou a namorada com uma sequência de mais de 60 socos dentro de um elevador em Natal (RN). Agora, ele se torna réu por tentativa de feminicídio. O acusado permanecerá preso preventivamente na Cadeia Pública de Ceará-Mirim.

A vítima Juliana Soares, de 35 anos, recebeu alta médica na última segunda-feira (4), depois de passar por cirurgia para reconstrução dos ossos da face. O procedimento durou cerca de sete horas e em 1 mês ela deverá retornar para uma avaliação.

As lesões foram tão graves que o médico responsável pela cirurgia de reconstrução facial comparou a situação à de vítimas de acidentes de trânsito. "Foi como se ela tivesse sofrido um acidente de moto, sem capacete", afirmou o cirurgião bucomaxilofacial Kerlison Paulino ao Fantástico, no último domingo (3).

Ainda sobre a recuperação da vítima, o cirurgião disse que "é muito provável" que ela fique com sequelas.

Ainda antes da cirurgia, Juliana se pronunciou nas redes sociais, agradecendo o apoio de amigos e familiares: "Estou com acesso ao meu perfil e agradeço toda a solidariedade e amor que todos estão me ofertando neste momento delicado. Preciso agora focar na minha recuperação. Obrigada a todas as minhas amigas que estão sendo minha rede de apoio no momento".

O crime foi no dia 26 de julho. As imagens gravadas pela câmera de segurança, que repercutiram nacionalmente, mostram a mulher falando e gesticulando com as mãos dentro do elevador. Na sequência, ela é agredida por Igor.