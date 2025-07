ATENÇÃO

Quais marcas de azeite foram proibidas pelo governo por irregularidades? Veja lista

Vetos acontecem por problemas na fabricação ou comercialização clandestina

Mais de 20 marcas de azeite já receberam algum tipo de veto de comercialização do governo brasileiro devido a irregularidades desde 2024. As proibições - podem ser parciais ou totais a depender da causa - acontecem, sobretudo, por conta de problemas na fabricação ou comercialização clandestina e são realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Agricultura.>