RISCO

Pedreiro morre após se engasgar com pedaço de carne durante almoço

Cássio Alves de Carvalho, de 53 anos, estava almoçando na casa de um amigo quando passou mal

Monique Lobo

Publicado em 8 de julho de 2025 às 13:15

Cássio Alves de Carvalho, de 53 anos, estava na casa de um amigo durante o almoço Crédito: Reprodução

Um pedreiro morreu após se engasgar com um pedaço de carne em um almoço no Parque Sisi, em São Carlos, interior de São Paulo, no último domingo (6). >

Cássio Alves de Carvalho, de 53 anos, estava na casa de um amigo durante o almoço. Ao se engasgar com a carne, ele passou mal e chegou a perder a consciência. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os agentes de saúde tentaram reanimar o pedreiro, mas ele não resistiu. >

A ocorrência foi registrada como "obstrução de via aérea seguida de parada cardiorespiratória". O corpo de Cássio foi sepultado nesta segunda (7), no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.>

O que fazer em caso de engasgo>

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de mortes de crianças vítimas de acidentes por engasgo, de acordo com dados divulgados no ano passado.>

O engasgo ocorre quando um objeto ou mesmo uma partícula obstrui o canal da respiração, impedindo a passagem do ar. O corpo como mecanismo de defesa apresenta o reflexo da tosse. Ele pode ser fatal quando a tosse não é suficientemente forte para desobstruir a via aérea.>

Em caso de engasgo, entre as medidas aplicadas está a manobra de Heimlich. Esta manobra, de acordo com informações do EduCapes, utiliza as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma tosse forçada e que faz com que o objeto seja expulso dos pulmões. >

Para isso, uma pessoa deve se posicionar atrás da vítima do engasgo e, com o punho de uma das mãos fechado com o polegar para cima, posicionar a mão na região superior do abdômen, entre o umbigo e o a caixa torácica, e com a outra agarra o punho e puxar para dentro e para cima até que o alimento seja eliminado. >

Se a vítima estiver sozinha, pode usar o próprio punho com o apoio de algum objeto que pode ser, por exemplo, uma cadeira e fazer força para cima. >

Em casos com bebês, deve-se virar a criança de bruços, apoiado no antebraço do adulto, com a cabeça levemente para baixo. Enquanto o adulto abre a boca da criança com a outra mão, deve deve dar cinco ‘tapas’ firmes entre os ombros. >

Em crianças maiores, o adulto deve posicionar-se atrás da criança e, de joelhos, abraçar a criança, que deve estar de pé. Com as mãos, será preciso pressionar na altura do início do estômago, forçando para dentro e para cima. >