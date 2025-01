SUDOESTE

Menina de 3 anos morre engasgada ao comer pão e mingau na Bahia

Familiares chegaram a chamar Samu, mas garota acabou morrendo

Uma menina de 3 anos morreu após se engasgar com pão e mingau em sua casa, no bairro São Vicente, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O incidente ocorreu por volta das 15h30 da segunda-feira (27), quando a pequena Ester Sophia estava com sua família. >