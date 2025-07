ASSUSTADOR

Vídeo mostra momento em que alunos fogem de ataque com faca em escola no RS

Uma criança de 9 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas

Yan Inácio

Publicado em 8 de julho de 2025 às 18:53

Vizinha disse que ficou tremendo depois do ocorrido Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma câmera de segurança registrou o momento em que alunos são abrigados por uma vizinha depois de um ataque com faca em uma escola municipal na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (8). >

Uma criança de 9 anos morreu, outras duas meninas e uma professora ficaram feridas após um adolescente de 16 anos invadir uma sala de aula e atacar estudantes e professores com golpes de faca. As sobreviventes receberam atendimento médico e não correm risco de morte.>

“Vi que as crianças começaram a correr para o meio da rua, achei que fosse um incêndio. Eram todos pequenos, fiquei com muita pena porque eles choravam e me abraçavam”, disse à GZH a idosa que mora ao lado da Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, onde aconteceu o crime.>

Ercina Dalacorte, 76 anos, disse que abrigou as crianças em sua casa até os pais delas chegarem. “Professores choravam, os alunos choravam, e eu só tremia”, relembrou Ercina.>

O menino que morreu após sofrer cortes na região do tórax foi identificado como Vitor André Kungel Gambirazi, ele tinha 9 anos e estava no terceiro ano do ensino fundamental. O monitor Luís Carlos do Santos desarmou o adolescente e impediu que a tragédia fosse maior.>

Quando o adolescente tirou uma faca da mochila, Luís gritou para que as crianças fugissem. Foi quando o meliante atacou uma criança em uma das salas do terceiro ano e começou a soltar bombinhas para distrair os presentes. O monitor foi até o depósito e pegou uma pá para contê-lo.>

“Ataquei com ele com a pá. Eu tenho que me doar por essas crianças. Eu tenho que morrer no lugar dessas crianças. Porque a gente tem uma instrução nessas crianças. Mas foi tão rápido umas coisas assim que ele ficou”, disse à GZH. Depois, o adolescente foi imobilizado pela população e então apreendido pela polícia.>