LAUDO

Nova necrópsia aponta que múltiplos traumas provocaram morte de Juliana Marins

Brasileira caiu em uma trilha na Indonésia; peritos estimam que publicitária sobreviveu por no máximo 15 minutos

A brasileira morreu após cair em um trilha na Indonésia. O resgate durou mais de quatro dias. Os pais da vítima questionaram os laudos feitos pelo país asiático e acionaram a Justiça para que uma nova necrópsia fosse realizada no Brasil. Os exames foram realizados no Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP), com a presença de representante da família e de um perito da Polícia Federal. A diligência ocorreu por determinação judicial com a anuência do Estado.>