Mirante e trilha em Niterói são batizados em homenagem a Juliana Marins

Família da publicitária carioca, que morreu após queda no monte Rinjani, compareceu à cerimônia

O Mirante e a Trilha Juliana Marins ficam na Praia do Sossego, em Camboinha, e foram entregues pelo prefeito Rodrigo Neves, com a presença da família de Juliana.>

“É muito importante para a gente, nesse momento, estar aqui nesta homenagem. Esse era um local que a Juliana amava muito. Ter a Juliana personificada aqui, uma praia onde as ondas são muito agitadas, onde o sol é lindo, mas ao mesmo tempo é muita calmaria, representa o que Juliana era. É muito emocionante saber que ela estará aqui pertinho da gente para sempre. Agradeço muito essa homenagem e, de uma forma estranha, eu estou feliz com esse momento. Apesar de tudo que a gente viveu nesses últimos dias, a gente conseguiu se despedir da Juliana”, afirmou a irmã Mariana.>

Manoel, pai de Juliana, disse que será um visitante assíduo da Praia do Sossego. “Quero agradecer pela homenagem, pelo carinho, pelo acolhimento, pela humanidade com que o prefeito lidou com a gente desde os primeiros momentos. Apesar da tragédia, essa homenagem aquece um pouco o nosso coração. Virei ao mirante com frequência”, disse Manoel.>