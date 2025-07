INUSITADO

Entrada macabra? Adolescente surpreende ao chegar em caixão no baile de formatura

Adolescente foi alvo de bullying na escola e usou a própria formatura para dar uma resposta às agressoras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de julho de 2025 às 09:32

Adolescente surpreende ao chegar em caixão no baile de formatura Crédito: Reprodução/TikTok

Em vez de limusine ou tapete vermelho, uma adolescente britânica fez sua entrada triunfal no baile de formatura dentro de um caixão e o motivo por trás da escolha viralizou na internet. >

Lilly-Lou, de 16 anos, da cidade de East Grinstead, em West Sussex (Inglaterra), queria marcar sua despedida da escola com um recado direto às colegas que a intimidaram durante os anos letivos. O vídeo da chegada, publicado no TikTok no dia 26 de junho, já soma quase 2 milhões de visualizações e viralizou rapidamente.>

Adolescente surpreende ao chegar em caixão no baile de formatura 1 de 5

No registro, um caminhão fúnebre estilizado com lençóis pretos, flores artificiais e um esqueleto decora o ambiente. Na frente, o pai da jovem, Jason Saunders, caminha caracterizado como agente funerário, com cartola, casaco longo e bengala. Com a ajuda de duas pessoas, ele levanta o caixão em pé para revelar Lilly, que surge impecável com seu vestido de gala.>

Segundo a mãe, Donna-Marie Saunders, a entrada teatral foi uma resposta direta aos anos de bullying que a filha enfrentou. "Ela ouviu coisas horríveis. Quando eu estive muito doente no início do ano e quase morri, disseram para ela que deveria ter sido ela no meu lugar", relatou Donna ao portal What’s The Jam?.>

A família apoiou a ideia como uma forma criativa e simbólica de virar a página. "Ela quis mostrar que as palavras delas não a destruíram. Foi uma declaração de força", completou a mãe.>