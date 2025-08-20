CONFIRA DEPOIMENTO

Ex-BBB Ana Paula Renault desiste de programa com Leo Dias: ‘Não recebia’

Jornalista pontuou conflitos em relação a sua participação no “Melhor da Tarde”

Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18:44

Ana Paula Renault participou de programa

A ex-BBB Ana Paula Renault foi anunciada pela Band como uma das integrantes do programa ‘Melhor da Tarde’. No entanto, mal fez uma breve aparição na última segunda-feira (18), e não fará mais parte da atração das tardes da emissora.

De acordo com a apresentadora, ela informou que volta apenas quando houver “um contrato na mesa definido”. Além disso, pontuou o conflito em relação a sua profissão.

“Eu não sou influencer, eu sou jornalista, eu não rentabilizo com minha imagem. Não faz sentido para mim ficar participando como convidada especial sem receber. Eu preciso receber pelo meu trabalho”, disse. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Leo Dias estreou na segunda na programação da Band na segunda.O programa antes era apresentado por Catia Fonseca, que está no quadro do Domingão com Huck, o Dança dos Famosos.