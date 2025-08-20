Acesse sua conta
Ex-BBB Ana Paula Renault desiste de programa com Leo Dias: ‘Não recebia’

Jornalista pontuou conflitos em relação a sua participação no “Melhor da Tarde”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18:44

Ana Paula Renault participu de programa n
Ana Paula Renault participu de programa n Crédito: Reprodução | Instagram

A ex-BBB Ana Paula Renault foi anunciada pela Band como uma das integrantes do programa ‘Melhor da Tarde’. No entanto, mal fez uma breve aparição na última segunda-feira (18), e não fará mais parte da atração das tardes da emissora.

Ana Paula Renault

