Ex-BBB Ana Paula Renault critica atuação de Davi no RS: 'Turismo de tragédia'

Loira bateu boca com fã do baiano na web

Davi segue recebendo críticas por divulgar o próprio Pix para angariar doações para as vítimas das chuvas no Sul e embarcar rumo a Porto Alegre. A ex-BBB 16 apontou que o baiano está praticando "turismo de tragédia".

As críticas da loira começaram após uma usuária do X, antigo Twitter, defender que a musa deve desculpas ao baiano. De acordo com a seguidora, a ex-BBB levantou uma "hipótese horrível ontem, que não levantou de nenhum outro" e que Ana Paula devia ter vergonha.

Em seguida, Ana Paula argumentou que a ida do baiano prejudica o estado. "Você sabe que as cidades no sul estão com racionamento de água? Que ir para a região de forma desorganizada, sem se cadastrar, só tumultua?", questiona.