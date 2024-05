TODA AJUDA É BEM VINDA

Davi Brito bota a mão na massa e cozinha para vítimas das chuvas no sul

Ex-BBB viajou para ajudar a população

Da Redação

Publicado em 9 de maio de 2024 às 10:37

Davi Brito no Rio Grande do Sul Crédito: Redes sociais

O baiano Davi Brito, vencedor do BBB 24, mostrou aos milhares de seguidores que já colocou a mão na massa, literalmente, para ajudar as pessoas que sofreram com a catástrofe ambiental no sul do Brasil.

No Instagram, ele compartilhou o trabalho voluntário no Hospital Universitário de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (8). Na unidade hospitalar, ele cozinhou com os outros funcionários.

"Fala, rapaziada. Vim direto da Bahia. Estou aqui na cozinha do hospital, com a melhor cozinheira. Aprendi com a tia, viu. Aqui é o melhor do feijão do hospital", disse.

Davi está atualmente no Hospital Universitário de Canoas, no Rio Grande do Sul, auxiliando na cozinha.



pic.twitter.com/Ku8ZRk9Rg7 — Africanize (@africanize_) May 9, 2024

Com a experiência de ter cozinhado no Hospital do Exército, em Salvador, Davi decidiu se voluntariar para conseguir ajudar a população necessitada.

Mesmo na cozinha, ele continuou publicando e prestando conta para os seguidores dos valores arrecadados no pix particular. Em um print da tela do banco, Davi mostrou que arrecadou mais de R$ 70 mil e, em seguida, pagou uma carreta lotada de garrafas de água mineral. Posteriormente, as bebidas foram entregues às vítimas.

Além de Davi, outros baianos também se mobilizaram, como o cantor Tony Salles, do Parangolé, que divulgou a transferência de R$ 50 mil para o governo do Rio Grande do Sul.

"Faço essa postagem como forma de INCENTIVO a todos, mostrando que unindo forças podemos vencer. Nós juntos somos a força", escreveu.