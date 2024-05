SOLIDARIEDADE

Prefeituras-Bairro de Salvador recebem doações para o Rio Grande do Sul

Ação será a partir desta quinta-feira (9)

Publicado em 8 de maio de 2024 às 15:50

As 10 unidades de Prefeitura-Bairro da capital baiana também receberão donativos a partir desta quinta-feira (9) da ação ‘Salvador Solidária’, que visa arrecadar água para as vítimas das chuvas e das enchentes no Rio Grande do Sul, assim como materiais de limpeza como água sanitária, detergente e sabão. A campanha começou nesta quarta-feira (8), com o posto de coleta na sede da Defesa Civil de Salvador (Codesal), na Av. Bonocô.

O prefeito Bruno Reis esteve pela manhã na sede da Codesal. Segundo ele, até o meio-dia, já haviam sido doados 3 mil litros de água. “Nossa expectativa é passar da casa de 50 mil litros. Hoje, por enquanto, estamos recebendo as doações apenas aqui, na Defesa Civil, mas amanhã (quinta) vamos receber também nas Prefeituras-Bairro. Quero convocar todos os soteropolitanos a ajudarem os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando, infelizmente, por muitas dificuldades”, afirmou.

As doações serão recolhidas até a próxima quarta-feira (15), das 8h às 16h. “Já estamos fechando uma parceria com a Azul (companhia aérea) e com a Força Nacional para levar todo esse material arrecadado para o Rio Grande do Sul. Esperamos que, no máximo nesta sexta-feira, já possamos fechar e enviar o primeiro carregamento”, disse Bruno Reis.

As doações devem ser de água mineral, em garrafas de qualquer tamanho, ou de produtos de limpeza, como água sanitária, sabão em barra ou em pó, detergente, entre outros. Esses são os produtos que os municípios gaúchos mais precisam neste momento.

“Na última segunda-feira, tive contato com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e ele me disse que o maior problema, tanto na sua cidade como nas demais, era a necessidade de água potável e de materiais de limpeza. Que eles já estão recebendo outros donativos, mas estão em situação de desabastecimento de água. Então, se a gente pudesse ajudar arrecadando esses donativos, seria muito importante”, explicou Bruno Reis.

Diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo destacou que a mobilização é urgente. “Só em Porto Alegre, são cerca de 10 mil pessoas desabrigadas, que estão em abrigos provisórios. Além da capital, as chuvas e a enchente afetaram também a Grande Porto Alegre, então a Prefeitura de lá acaba auxiliando também essas outras cidades menores da região”, disse.