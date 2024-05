ENCHENTE

Neymar manda jatinho com doações para vítimas de enchentes no RS: 'Ajudar nunca é demais'

O atacante Neymar, do Al-Hilal, foi mais um atleta a se mobilizar para ajudar pessoas afetadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. O camisa 10 enviou um jatinho particular com doações de suprimentos para os atingidos pela tragédia no estado nesta terça-feira (7).