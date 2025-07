TREA AÉREA

Adversário do Flamengo e autor de gol no Mundial é preso na França

Youcef Belaili foi detido após confusão com funcionários da Air France

O atacante argelino Youcef Belaili, que atualmente defende o Espérance de Tunis, foi detido nesta quarta-feira (2) no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, após um desentendimento com funcionários da companhia aérea Air France. >

Youcef Belaili ficou conhecido internacionalmente por sua participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na qual enfrentou o Flamengo logo na estreia. Na ocasião, o Espérance foi derrotado por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. >

O atacante argelino marcou o único gol da equipe na vitória contra o Los Angeles FC e encerrou a participação do clube tunisiano com uma derrota para o Chelsea, terminando em terceiro lugar no Grupo D.>