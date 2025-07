TRAGÉDIA

Motociclista espanhol de 20 anos morre em treino na França

Líder da JuniorGP, Borja Gómez não resistiu após ser atingido por outro piloto durante atividade em Magny-Cours

O mundo do motociclismo foi abalado nesta quinta-feira (3) pela morte do jovem piloto espanhol Borja Gómez, de apenas 20 anos. Líder da temporada 2024 da categoria stock da JuniorGP, competição voltada para talentos em ascensão, Borja sofreu um acidente fatal durante os treinos livres no circuito de Nevers Magny-Cours, na França. >