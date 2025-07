CRISE FAMILIAR

Irmã de Mateus Gonçalves comenta prisão do irmão: 'Achei que estava lavando dinheiro'

Letícia Martins contou em suas redes sociais que a família está passando por dificuldades após a prisão do irmão

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de julho de 2025 às 16:45

Letícia Martins, irmã de Mateus Gonçalves Crédito: Reprodução

A irmã do ex-jogador do Vitória, Mateus Gonçalves, Letícia Martins, usou suas redes socias nesta quinta-feira (3) para desabafar sobre a prisão do irmão durante uma operação policial realizada no mês passado na cidade de Juti, no Mato Grosso do Sul. Na ocasião, Mateus e outras três pessoas foram detidas com 187 kg de maconha e passaram a responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. >

Segundo Letícia, Mateus sempre sustentou a família e arcava com os custos do curso de direito dela. “Meu irmão pagava o aluguel da minha mãe e a minha faculdade. De um dia pro outro, tudo acabou.” A jovem revelou ainda que, no início deste ano, notou um comportamento diferente no irmão, que começou a demonstrar desinteresse pelo futebol.>

“No final do ano passado, pra início desse, ele começou a falar que não queria mais jogar bola. A gente (família) achou estranho. Achamos estranho porque tudo que um homem sonha é ser jogador de futebol. Ele começou a falar que não estava feliz e que conseguia fazer muito mais dinheiro aqui fora, com investimentos e afins", iniciou. >

Sem clube desde que deixou o Atlhetic-MG em março, ele começou a voltar suas atenções mais para suas empresas em Belo Horizonte, uma de locação de carros e uma de assessoria, mas o comportamento esquisito persistia. “Eu tava achando ele muito diferente. Aí eu pensei: 'ele deve tá lavando dinheiro, até aí tudo bem’. Só que o buraco era mais embaixo", continuou Letícia. >

A irmã de Matheus Gonçalves, o pastor, contando a situação da família e do atleta após a prisão pic.twitter.com/ORIuJ7jBKZ — Soberania BaVi ???? (@SOBERANIABAVI) July 3, 2025

A prisão de Mateus aconteceu no dia 10 de junho, após uma perseguição policial na rodovia MS-156. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ex-jogador estava em um dos carros que fazia a função de “batedor” para outro veículo onde a droga estava escondida em 202 tabletes. O grupo teria desobedecido a um bloqueio e acabou sendo interceptado.>

Letícia relembrou o desespero da família no dia do ocorrido. “Dia dez de junho, esse menino (Matheus) some e para de responder no WhatsApp. Ele nunca fez isso. Pela manhã, todo mundo pensou em chamar a polícia. Meu pai recebe uma ligação: 'Você é o pai do fulano? Fulano tá preso, lá no Mato Grosso do Sul", contou. >

Desde então, a vida da família virou de cabeça para baixo. “Depois disso, foi só ladeira abaixo, a família foi do luxo a lama. Meu irmão pagava o aluguel da minha mãe e do dia pra noite foi preso. Ele tirou minha mãe do serviço e pagava um salário para ela. Ele pagava minha faculdade de direito. Estamos sem recurso nenhum. Tá tudo bloqueado. Estamos sem um real”, desabafou. A família chegou a criar uma vaquinha online para conseguir arcar com os custos da defesa do ex-jogador do Vitória.>

Carreira de Mateus Gonçalves e passagem pelo Vitória

Mateus Gonçalves defendeu o Vitória entre 2023 e 2024, período em que integrou os elencos campeões da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2023, e do Campeonato Baiano, em 2024. Ao todo, disputou 40 partidas com a camisa rubro-negra, marcando três gols e contribuindo com cinco assistências. >

Conhecido como "Pastor" entre os torcedores, o apelido surgiu por conta de suas frequentes publicações de mensagens bíblicas nas redes sociais. Um de seus momentos mais marcantes pelo Leão da Barra foi na final do Baianão de 2024, quando balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, no jogo de ida da decisão, no Barradão.>

Com a chegada do técnico Thiago Carpini ao Vitória, em maio de 2024, o atacante perdeu espaço no elenco e acabou sendo emprestado ao Goiás. No entanto, a passagem pelo clube goiano foi curta: ele foi afastado por indisciplina e, pouco depois, deixou a equipe. Embora o motivo oficial não tenha sido divulgado pelo clube, o próprio jogador revelou, em entrevista ao podcast Identidade Esmeraldina, que participou de uma festa em Pirenópolis durante o período em que alegava estar afastado por uma virose.>