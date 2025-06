LEMBRA DELE?

Com mais de 180kg de maconha, ex-jogador do Vitória é preso por tráfico de drogas

Mateus Gonçalves, que defendeu o Leão da Barra e estava no Atlhetic-MG foi preso no interior do Mato Grosso do Sul com mais de 100kg de maconha



Pedro Carreiro

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de junho de 2025 às 16:25

Mateus Gonçalves foi apresentado pelo Vitória nesta quinta-feira (22) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O ex-jogador do Vitória, Mateus Gonçalves Martins, que estava no Atlhetic-MG, clube que tem a alcunha de Esquadrão de Aço, foi preso na noite da última terça-feira (10), no município de Juti, no interior do Mato Grosso do Sul, acusado de tráfico de drogas e associação criminosa. Ele estava acompanhado de outras três pessoas: Joice Costa, Moisés Moraes Martins e Luiz Henrique Pereira. O CORREIO teve acesso ao auto do processo, que detalha a operação policial que levou à detenção do grupo e a apreensão de 187,2 kg de maconha. >

De acordo com os documentos, a prisão ocorreu durante uma ação conjunta entre a equipe TOR da Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar, na rodovia MS-156, nas proximidades da Agro 5000, em Caarapó — uma região frequentemente utilizada para tráfico transfronteiriço. Os policiais avistaram dois veículos em alta velocidade: um VW Taos prata e um Hyundai HB20 preto. Após desobedecerem à ordem de parada, os motoristas tentaram fugir, mas os carros foram interceptados no Auto Posto Nova Geração, com apoio do Pelotão da PM de Juti.>

Durante a abordagem, os policiais encontraram 202 tabletes de maconha, totalizando 187,2 kg da droga, escondidos no porta-malas do VW Taos, ocupado por Joice Costa e Moisés Martins. Também foram apreendidos dois rádios comunicadores sintonizados no canal 7, um em cada veículo, indicando que os suspeitos atuavam de forma coordenada no esquema conhecido como “batedor de estrada” — em que um carro vai à frente para alertar sobre a presença de forças policiais.>

No Hyundai HB20 estavam Mateus Gonçalves e Luiz Henrique. Com o ex-jogador, os policiais encontraram R$ 1.822,00 em espécie e dois aparelhos celulares. Luiz Henrique declarou que receberia R$ 2 mil pela função de batedor. Ambos optaram por permanecer em silêncio durante os interrogatórios.>

Já Joice e Moisés confessaram o crime. Segundo relataram, o transporte da droga seria uma forma de quitar uma dívida de R$ 3,2 mil com traficantes. Eles confirmaram o envolvimento dos outros dois detidos na operação.>

Diante das evidências e das confissões, todos os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia da região. O entorpecente apreendido foi submetido a exame preliminar, que confirmou sua natureza ilícita.>

A defesa do jogador foi procurada, mas ainda não retornou os contatos. >

Carreira e passagem pelo Vitória

Mateus Gonçalves defendeu o Vitória entre 2023 e 2024, período em que integrou os elencos campeões da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2023, e do Campeonato Baiano, em 2024. Ao todo, disputou 40 partidas com a camisa rubro-negra, marcando três gols e contribuindo com cinco assistências. >

Conhecido como "Pastor" entre os torcedores, o apelido surgiu por conta de suas frequentes publicações de mensagens bíblicas nas redes sociais. Um de seus momentos mais marcantes pelo Leão da Barra foi na final do Baianão de 2024, quando balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, no jogo de ida da decisão, no Barradão.>

Com a chegada do técnico Thiago Carpini ao Vitória, em maio de 2024, o atacante perdeu espaço no elenco e acabou sendo emprestado ao Goiás. No entanto, a passagem pelo clube goiano foi curta: ele foi afastado por indisciplina e, pouco depois, deixou a equipe. Embora o motivo oficial não tenha sido divulgado pelo clube, o próprio jogador revelou, em entrevista ao podcast Identidade Esmeraldina, que participou de uma festa em Pirenópolis durante o período em que alegava estar afastado por uma virose.>