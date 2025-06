SEIS MESES DE TRIUNFO

Saldo positivo: Bahia termina primeiro semestre em alta na temporada

Esquadrão vai voltar das férias dentro do G-6 no Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de junho de 2025 às 05:00

Erick Pulga se destacou com a camisa do Bahia em 2025 Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

Após conseguir a classificação para a Copa Libertadores na temporada passada, a expectativa dos torcedores do Bahia para a temporada era a melhor possível. Com seis competições disputadas na temporada, o Esquadrão terminou o primeiro semestre em alta na temporada, já que conquistou alguns dos objetivos esperados no ano de 2025. >

A equipe baiana entrou em campo 44 vezes na temporada, o que coloca o time como o clube brasileiro com mais jogos disputados no ano até então. Durante esse período, foram 24 triunfos conquistados, 11 empates e nove derrotas. O desempenho equivale a um aproveitamento de 62%, inferior ao mostrado pela equipe no ano passado. Nos primeiros 44 jogos de 2024, o Bahia alcançou 66% de aproveitamento, com 27 partidas ganhas, 10 perdidas e sete empates.>

No último jogo antes de entrar no hiato para o Mundial de Clubes, o Tricolor deu um “até logo” no melhor estilo. Venceu o Red Bull Bragantino pela primeira vez na história jogando contra o Massa Bruta no estado de São Paulo e terminou a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na 5ª colocação, com 21 pontos conquistados.>

Após a partida, o treinador Rogério Ceni avaliou positivamente o desempenho da equipe contra os paulistas e relembrou a participação do Bahia na principal competição disputada na temporada. “Fizemos um bom jogo, saímos felizes nessa folga, de triste só a não classificação na Libertadores, mas nas outras competições estamos vivos e vamos tentar a Sul-Americana”, disse.>

O desempenho na Libertadores permitiu que o tricolor sonhasse alto. Com início na Pré-Libertadores, mandou The Strongest, da Bolívia, e Boston River, do Uruguai, para casa. Já na fase de grupos, foi sorteado para o grupo F, com Internacional, Nacional-URU e Atlético Nacional. No “grupo da morte”, brigou pela classificação até a última rodada, mas ao fim dos seis jogos terminou na 3ª posição. >

O desempenho na competição internacional garantiu a ida para a Sul-Americana, onde o Esquadrão enfrentará o América de Cali, da Colômbia. Além do torneio, o Bahia vai encarar o Fortaleza pela Copa do Nordeste, onde terminou com a melhor campanha da primeira fase, e o Retrô-PE nas oitavas de final da Copa do Brasil.>

Ainda em entrevista coletiva, Ceni afirmou esperar que o estado do gramado da Arena Fonte Nova melhore na volta da intertemporada. “Já está ficando bem ruim. Por gentileza, que a gente tenha um gramado melhor”, disse. Apesar da reclamação, o fato é que o aproveitamento do time dentro de casa é de 75%. >

Como mandante em 2025, foram 16 triunfos, quatro empates e três derrotas em 23 jogos. Para efeito de comparação, o desempenho em 2024 foi de 81%, com 18 partidas vencidas, três perdidas e apenas dois empates. Já fora de casa, o Esquadrão entrou em campo 21 vezes na temporada e somou dois pontos a mais em relação ao ano passado.>

Planejamento

“Tivemos 18 semanas seguidas jogando quarta e domingo, ausências por lesões. O que pode mudar é a janela de contratações”. Com a oportunidade de descansar, o retorno do time vai servir para recuperar atletas e fazer mudanças pontuais no elenco, como citou o técnico Rogério Ceni.>

“Com relação a chegadas, é uma janela de ajustes, não de investimentos. Se tiver uma ou duas peças para trazer, vamos tentar trazer. Temos um bom elenco, talvez uma ou outra carência. Vamos trabalhar com o que o orçamento permite. Como se fosse um fantasy game. Vamos tentando adequar dentro das diretrizes que são passadas para o clube”, explicou o treinador.>

Independente da quantidade de jogadores que chegarem ao clube baiano, os novos reforços não poderão ser inscritos na Copa do Nordeste, já que o período de registro para o restante da competição já foi encerrado. Nas palavras do treinador, inclusive, a maior mudança pode ser na concorrência, com os outros times que disputam o topo da tabela atacando o mercado com mais fervor.>