LEMBRA DELE?

Ex-Bahia é destaque e capitão de clube da Série D do Brasileirão

Bruno Silva, volante que defendeu o Bahia entre 2009 e 2010, é um dos principais nomes do Rio Branco-ES

O volante Bruno Silva, que defendeu o Bahia entre 2009 e 2010, é um dos destaques do Rio Branco-RS. O veterano de 38 anos é o capitão e único jogador da equipe capixaba com mais de 2.000 minutos disputados na temporada. No total, o volante esteve em campo em 25 partidas do Capa Preta, ultrapassando já em junho o número de jogos que fez em 2024, quando atuou em 23 jogos somando as passagens por: Joinville, Paraná e Remo. Com 38 anos, Bruno Silva enalteceu a alta minutagem que está tendo pelo Rio Branco em 2025. >