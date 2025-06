SÉRIE B

Chapecoense x Ferroviária: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 12ª rodada da Série B, a partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 19h

Chapecoense e Ferroviária se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Chapecoense x Ferroviária ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo na TV fechada pela ESPN e via streaming pelo Disney+. >

Chapecoense

A Chape vem de derrota por 1 a 0 para o Novorizontino e busca se recuperar para se aproximar do G-4. Com 16 pontos, ocupa a parte intermediária da tabela, cinco pontos atrás do Coritiba, o quarto colocado. Bruno Leonardo está em transição física, e João Paulo cumpre suspensão. >