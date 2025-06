MUNDIAL DE CLUBES

Botafogo x Seattle Sounders: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo B do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Lumen Field, em Seattle (EUA), às 23h

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de junho de 2025 às 19:00

Botafogo Crédito: Divulgação/Botafogo

Botafogo e Seattle Sounders se enfrentam neste domingo (15/06), às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA), pela 1ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. O grupo também conta com PSG e Atlético de Madrid, o que torna a vitória ainda mais crucial para os brasileiros. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Botafogo x Seattle Sounders ao vivo

A partida entre Botafogo e Seattle Sounders terá transmissão ao vivo pela TV Globo (aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). O jogo também estará disponível no Amazon Prime Video. >

Botafogo

O Glorioso sabe que não pode desperdiçar pontos contra o Seattle, já que encara PSG e Atlético de Madrid nas próximas rodadas. O técnico Renato Paiva deve mandar a campo força máxima, com destaque para Artur, Savarino e Igor Jesus no setor ofensivo. >

Seattle Sounders

Jogando em casa, o Seattle Sounders aposta na força da torcida no Lumen Field para surpreender o campeão brasileiro e da Libertadores. O técnico Brian Schmetzer tem dúvidas no setor defensivo, mas deve contar com Jesús Ferreira como referência ofensiva. >

Prováveis escalações de Botafogo x Seattle Sounders

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Savarino, Artur, Rwan Cruz, Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva>

Seattle Sounders: Stefan Frei; Alex Roldan, Kim Kee-hee (Jackson Ragan), Jon Bell, Nouhou Tolo; Cristian Roldan, Obed Vargas; Pedro De La Vega, Albert Rusnák, Paul Rothrock (Ryan Kent); Jesús Ferreira. Técnico: Brian Schmetzer

>

Ficha do Jogo

Jogo: Botafogo x Seattle Sounders >

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 1ª rodada – Grupo B>

Data: Domingo, 15 de junho de 2025>

Horário: 23h (de Brasília)>

Local: Lumen Field, Seattle – EUA>