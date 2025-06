MUNDIAL DE CLUBES

PSG x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo B do Mundial, a partida será disputada no Rose Bowl, em Pasadena (EUA), às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de junho de 2025 às 12:00

Vitinha em ação pelo PSG Crédito: Divulgação/ PSG

PSG e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (15/06), às 16h (de Brasília), no Rose Bowl, em Pasadena (EUA), pela 1ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Desde o sorteio, o grupo é considerado o “grupo da morte”, também composto por Botafogo e Seattle Sounders. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir PSG x Atlético de Madrid ao vivo

A partida entre PSG e Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube). >

PSG

O Paris Saint-Germain chega ao Mundial após a melhor temporada de sua história, com a conquista de quatro títulos: Ligue 1, Copa da França, Supercopa da França e UEFA Champions League, onde aplicou a maior goleada em finais da competição. Sem desfalques por lesão, o time pode mesclar o elenco ao longo da fase de grupos para administrar o desgaste. >

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid encerrou a temporada 2024/25 sem troféus, mas com desempenho consistente, terminando LaLiga na 3ª colocação. Com força máxima à disposição, o técnico Diego Simeone trata o Mundial como prioridade e contará com Griezmann, que renovou recentemente até 2027. >

Prováveis escalações de PSG x Atlético de Madrid

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique>

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Koke, Samuel Lino; Sorloth, Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone

>

Ficha do Jogo

Jogo: PSG x Atlético de Madrid >

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 1ª rodada – Grupo B>

Data: Domingo, 15 de junho de 2025>

Horário: 16h (de Brasília)>

Local: Rose Bowl, Pasadena – CA (EUA)>