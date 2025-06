CHEGOU

Campeão do mundo? Saiba tudo sobre o novo Mundial de Clubes

Com 32 times na disputa, o torneio começa neste sábado (14), nos Estados Unidos



Publicado em 14 de junho de 2025 às 08:00

A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa começa neste final de semana e vai até o dia 13 de julho. A competição disputada nos Estados Unidos reúne 32 clubes de todo o mundo e contará com seis representantes da América Sul, incluindo quatro brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Enquanto o torneio estiver ocorrendo, competições nacionais como Brasileirão e Copa do Brasil vão estar paralisadas. >

O formato do novo Mundial seguirá o modelo das últimas edições da Copa do Mundo de seleções. Serão oito grupos com quatro equipes cada, que se enfrentam em turno único. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, dando início ao mata-mata em jogo único até a grande final. A única diferença em relação ao torneio entre seleções é que não haverá disputa pelo terceiro lugar.>

Palmeiras, Flamengo e Fluminense foram cabeças de chave e terão apenas um europeu pela frente. O Verdão foi sorteado no Grupo A e enfrentará Porto, Al-Ahly e Inter Miami. O Rubro-Negro Carioca, por sua vez, duelará com Chelsea, Los Angeles FC e Espérance de Tunis no Grupo D.>

O Tricolor das Laranjeiras buscará a classificação diante de Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns no Grupo F. O Botafogo esteve no Pote 3 do sorteio e terá pela frente dois europeus no Grupo B. O Fogão jogará com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders.>

As 63 partidas do Mundial de Clubes serão disputadas em 12 estádios diferentes, que estão espalhados por todos os Estados Unidos. Dentro da competição, o tempero brasileiro estará presente na maioria das equipes. São 141 brasileiros espalhados entre os 32 times, maior nacionalidade do torneio. Desses, 47 jogam por equipes estrangeiras.>

O novo troféu, projetado pela FIFA e criado em colaboração com a joalheria de luxo global Tiffany & Co., será entregue aos vencedores do inaugural Mundial de Clubes da FIFA, que serão coroados após a final no Estádio MetLife, em Nova York Nova Jersey, no dia 13 de julho. O presidente da FIFA, o italiano Gianni Infantino, comentou sobre o design do prêmio.>

"Inovador, inclusivo, pioneiro e verdadeiramente global, o novo Mundial de Clubes da FIFA com 32 times merece um troféu que representa tudo isso. É prestigioso e atemporal: um troféu dourado que é um símbolo do futuro e inspirado no passado", destacou o dirigente.>

A Adidas será a fornecedora oficial do primeiro Mundial de Clubes da Fifa, e responsável por fazer a bola do torneio. O design da “pelota” homenageia a nação anfitriã, os Estados Unidos, incorporando gráficos e emblemas que refletem a herança do país. Com um fundo perolado, a bola de jogo exibe padrões de blocos com bordas irregulares e estrelas e listras desconstruídas em vermelho, branco e azul em uma homenagem à bandeira do país.>

Confira todos os grupos da 1ª edição do novo Mundial de Clubes:

Grupo A: Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA)>

Grupo B: Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA) e Seattle Sounders (EUA)>

Grupo C: Bayern de Munique (ALE), Benfica (POR), Boca Juniors (ARG) e Auckland City (NZL)>

Grupo D: Flamengo (BRA), Chelsea (ING), Los Angeles FC (EUA) e Espérance de Tunis (TUN)>

Grupo E: River Plate (ARG), Inter de Milão (ITA), Monterrey (MEX) e Urawa Red Diamonds (JAP)>

Grupo F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e Mamelodi Sundowns (AFS)>

Grupo G: Manchester City (ING), Juventus (ITA), Wydad Casablanca (MAR) e Al Ain (EAU)>