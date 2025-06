SERÁ QUE ACERTA?

Quem será o campeão do Mundial de Clubes? Confira os palpites das inteligências artificiais

O CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do torneio

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de junho de 2025 às 13:00

ChatGPT e Meta AI Crédito: ChatGPT

Com as inovações tecnológicas que surgem nos dias atuais, as inteligências artificiais foram se tornando cada vez mais presentes no cotidiano, adquirindo usos cada vez mais diversificados. Dentro desse contexto, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre quem vai levar a taça do Mundial de Clubes da Fifa. >

Chat GPT e Meta arriscam em times europeus diferentes. O Chat GPT aposta que o Manchester City será campeão e fez a seguinte análise: “Acredito que o campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA será o Manchester City. O time inglês mantém uma base extremamente sólida, com um elenco recheado de talentos, além da experiência de Pep Guardiola no comando técnico. Mesmo com a competição tendo um novo formato e mais clubes participantes, a consistência e o estilo de jogo do City são difíceis de serem superados. Eles já mostraram que sabem lidar com pressão e têm repertório tático para enfrentar diferentes estilos de adversários ao redor do mundo”. >