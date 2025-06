LAMENTÁVEL

Filha de jogador do Flamengo é ataca por torcedores nas redes sociais

Em meio à polêmica transferência de Gerson ao Zenit, mãe da menina faz apelo por respeito e anuncia afastamento da filha das redes sociais

A iminente transferência de Gerson para o Zenit, da Rússia, provocou mais do que debates futebolísticos: levou a um lamentável episódio de abuso virtual contra a filha de nove anos do jogador. Nas últimas semanas, torcedores rubro-negros manifestaram insatisfação com a saída precoce do meio-campista – avaliada em 25 milhões de euros (aprox. R$ 159 mi) com pagamento à vista – e chegaram a ofender Giovanna nas redes sociais. >