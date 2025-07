CASOS EXTRACONJUGAIS

Jogadores do Internacional traíram as esposas com filha de figura influente do clube, afirma portal

Jovem relatou detalhes dos encontros com quatro titulares do Colorado e afirmou que os jogadores adotavam postura de "bom moço"

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de julho de 2025 às 15:46

Elenco do Internacional Crédito: Ricardo Duarte/ Internacional

Quatro jogadores titulares do Internacional teriam mantido relacionamentos extraconjugais com a mesma mulher em Porto Alegre. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias, que optou por preservar a identidade da jovem envolvida, filha de um empresário influente ligado ao clube gaúcho. >

De acordo com a reportagem, os atletas iniciavam contato com a mulher por meio das redes sociais, especialmente pelo Instagram, onde utilizavam abordagens discretas, como curtidas e mensagens informais. Para evitar deixar rastros digitais, recorriam ao modo temporário da plataforma durante as conversas.>

A jovem relatou detalhes de um dos encontros, ocorrido em 10 de julho, em um posto de gasolina localizado na zona sul da capital gaúcha. “Beijo, mão, conversa quente, clima pesado. Ele me elogiava, dizia que eu era gostosa, que queria saber o que eu queria que ele fizesse comigo”, afirmou.>

Ela mencionou ainda o modelo do carro usado por um dos jogadores, uma Amarok V6, e descreveu o nervosismo que sentiu ao entrar no veículo. Segundo seu relato, ficou claro que não era a única envolvida com os atletas. “Dava pra sentir: ele não era só meu. Esse cara é safado. Fica puxando papo com várias, trocando mensagem com outras mulheres, torcedoras.”>

A matéria também indica que os casos ocorreram de forma simultânea e que os jogadores demonstravam preocupação constante em manter as traições em sigilo. “Se a mulher dele desconfia de algo, ele se borra todo. Nega até o fim, se faz de vítima. Depois ainda age como se nada tivesse acontecido. Como se quem tivesse mentindo fosse você”, contou a jovem.>

Os nomes de três dos quatro jogadores envolvidos não foram revelados. Contudo, segundo o portal, o lateral-esquerdo argentino Alexandro Bernabei seria um dos atletas citados. A identidade do pai da jovem, empresário com influência no clube, também foi mantida em sigilo.>