PAQUISTÃO

Bicampeã olímpica morre em cordilheira após atingir 5.700 metros

Ela estava em local de difícil acesso

Carol Neves

Publicado em 30 de julho de 2025 às 13:35

Laura Dahlmeier Crédito: Reprodução

A ex-atleta alemã Laura Dahlmeier, campeã olímpica de biatlo nos Jogos de Inverno de 2018, foi declarada morta após um acidente durante uma escalada em alta montanha no Paquistão. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (30) pela agência que a representava.>

Segundo comunicado da Nine\@One, Dahlmeier foi atingida por uma queda de pedras logo após alcançar o cume de uma montanha com mais de 6 mil metros de altitude. Um companheiro de expedição pediu ajuda imediatamente, mas o resgate foi dificultado pelo terreno extremo e pelas condições climáticas.>

Ainda de acordo com a agência, "os esforços de resgate para salvá-la fracassaram", já que o local é considerado de difícil acesso e as operações precisaram ser interrompidas ao anoitecer. Um helicóptero chegou a sobrevoar a área na manhã de terça-feira, mas não conseguiu se aproximar do ponto onde Dahlmeier estava, a cerca de 5.700 metros de altitude.>

A alemã havia se aposentado do esporte profissional em 2019, aos 25 anos, e passou a se dedicar ao montanhismo de alta performance. Nos últimos meses, ela vinha realizando expedições pelo Paquistão e havia escalado recentemente a Grande Torre do Trango, que tem 6.286 metros. Em 2023, fez história ao bater o recorde de velocidade na subida do Ama Dablam, no Himalaia.>