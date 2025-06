MILHÕES EM JOGO

Valem o que ganham? Confira o custo-benefício dos maiores salários do futebol brasileiro

Com atletas recebendo até R$ 2,9 milhões por mês, o CORREIO calculou quanto custa cada participação em gol dos jogadores mais bem pagos do país

Com o boom das SAFs no futebol brasileiro, os investimentos nos clubes aumentaram de modo significativo e, consequentemente, os salários dos jogadores também. No mercado nacional, cada vez mais inflacionado, já há seis atletas com vencimentos fixos na casa dos R$ 2 milhões mensais. Para avaliar se esses altos investimentos têm trazido retorno, o CORREIO levantou o “custo-benefício” dos dez maiores salários do Brasileirão. >