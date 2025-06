VÔLEI

Brasil faz sua melhor partida na Liga das Nações e derruba a invencibilidade da Eslovênia

Seleção masculina fez 3 sets a 0 e está atrás apenas de Polônia e Japão na classificação

Monique Lobo

Publicado em 15 de junho de 2025 às 13:18

Brasil vence a Eslovênia por 3 sets a 0 em partida pela Liga das Nações de Vôlei Crédito: Divulgação/Fivb

O Brasil fez sua melhor partida na Liga das Nações de Vôlei, na manhã deste domingo (15), contra a Eslovênia, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. >

Mesmo com um adversário forte, o time comandado por Bernadinho fez venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 29/27 e 25/19. Essa derrota para o Brasil encerrou a invencibilidade da Eslovênia na competição.>

Já do lado brasileiro, essa é a terceira vitória em quatro jogos da primeira fase na Liga das Nações. Com o resultado, o time ultrapassou a própria Eslovênia na classificação, ficando só atrás de Polônia e Japão. >

Na agenda, o Brasil ainda enfrenta Canadá, China, Itália e Polônia, a partir do dia 25, em Chicago, nos Estados Unidos, pela segunda fase da competição.>

A vitória foi embalada pela empolgante vitória de virada sobre a Ucrânia. Mas, dessa vez, a seleção masculina brasileira entrou ligada e já saiu na frente com uma vantagem de 4 a 1 logo no comecinho do jogo. >

Os eslovenos chegaram a virar, por 9 a 8, mas o time brasileiro com Alan como titular na vaga do irmão Darlan, se recuperou e inverteu a vantagem com 12 a 11.>

Daí em diante, o volume de jogo brasileiro se ampliou e o domínio na partida também. Foram três aces - saques que resultam imediatamente em pontos - seguidos de Judson e um bloqueio afiado. Sem contar os erros dos eslovenos que contribuíram para o fim do primeiro set em 25 a 19. >

O segundo set foi mais equilibrado, mas contou com uma organização maior dos europeus. Eles chegaram a fazer 24 a 21, mas sofreram a vidada e o Brasil fechou o set com virada de 29 a 27. Com destaque para saques potentes de Darlan e os erros de Stern. >

Pressionados, os eslovenos abriram uma vantagem no terceiro set, mas Cachopa e Judson impediram que os adversários se distanciassem no placar. O jogo permaneceu equilibrado até o Brasil abrir 13 a 8, aproveitando a falta de confiança dos europeus, que erravam mais do que de costume, especialmente com Stern e Mozic, os principais nomes da equipe. A seleção brasileira administrou a ampla vantagem e fechou a partida em 25 a 19.>