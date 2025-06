VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros após desentendimento em bar

Segundo a polícia, vítima estava com um grupo no bar, quando houve um desentendimento e acabou baleado

Um homem identificado como Erivelto da Silva Souza, de 33 anos, foi morto a tiros em um bar, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. De acordo com informações da Polícia Civil, um grupo estava em um bar, nesse sábado (14), quando, após um desentendimento, um homem atirou na vítima, que morreu no local. A Polícia Militar também informou que policiais militares da 85ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Luís Eduardo) foram acionados para averiguar a informação de uma pessoa encontrada sem vida na Rua Araponga. Ao chegarem ao local, os militares constataram o fato. >