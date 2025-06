QUAL A ORIGEM?

Polícia desarticula esquema de receptação de celulares de SP que eram vendidos na Bahia

Mais de 200 celulares foram apreendidos durante operação em Capela do Alto Alegre

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã de sábado (14), a Operação Celular Bandeirante, com o objetivo de combater a receptação de celulares provenientes de São Paulo e distribuídos no município de Capela do Alto Alegre e região. Os aparelhos vinham do estado de São Paulo e eram comercializados sem nota fiscal, segundo investigação da Polícia Civil >