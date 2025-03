NOVA MODALIDADE

Com presença de medalhista olímpico, Bahia anuncia times de vôlei de praia

Associação do tricolor projeta ter atleta do Esquadrão disputando a Olimpíada

O azul, vermelho e branco do Bahia vai colorir o vôlei de praia. A associação do tricolor, presidida pelo ex-jogador Emerson Ferretti, anunciou os seus novos times para disputar a modalidade. >

A entrada do Bahia associação no vôlei de praia faz parte do projeto olímpico do Esquadrão. As equipes masculina e feminina terão como técnico e coordenador o campeão mundial e olímpico Marco Char. >