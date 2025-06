INSEGURANÇA

Irmã de Patrícia Poeta é assaltada: 'tirando alguns arranhões e o susto, estou bem'

A apresentadora reforçou que, apesar da perda material, estava bem: 'A perda material irrita, mas a gente resolve'

"Pois é, me tornei mais uma vítima do que noticiamos todos os dias". A apresentadora informou ainda que já tinha efetuado o bloqueio do dispositivo, mas, mesmo assim, preferiu reforçar o alerta de que, caso qualquer pessoa da lista de seus contatos recebesse mensagens com pedidos suspeitos, não teria sido enviada por ela. >