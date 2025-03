MAIS UM REFORÇO

Bahia acerta contratação de lateral campeão da Libertadores pelo Flamengo

Tricolor estipulou multa de 100 milhões de euros pelo jogador

O Bahia segue reforçando o time sub-20 com joias que podem render frutos para a equipe profissional no futuro. A bola da vez no tricolor é o lateral direito Lucyan, de 18 anos, que estava no Flamengo. >

Além do contrato de dois anos, o Bahia estipulou uma multa de 100 milhões de euros (cerca de R$ 618 milhões) para clubes do exterior. Lucyan reforçará a equipe sub-20 no Brasileirão da categoria, mas também será avaliado pelo técnico Rogério Ceni no dia a dia no CT Evaristo de Macedo. >