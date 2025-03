LIBERTADORES

Vice-presidente do Nacional lamenta cair em grupo com o Bahia: ‘Não queríamos enfrentar’

Dirigente de clube uruguaio diz que chave com o Esquadrão é a mais difícil da Libertadores

Gabriel Rodrigues

Publicado em 18 de março de 2025 às 16:01

Flavio Perchman, vice-presidente do Nacional-URU, lamentou pegar o Bahia Crédito: Reprodução

Rival do Bahia na fase de grupos da Copa Libertadores, o Nacional do Uruguai não ficou muito feliz de ter o Esquadrão pelo caminho. Após o sorteio que definiu as chaves, o vice-presidente do clube, Flávio Perchman, lamentou ter que enfrentar o tricolor e classificou o grupo como o mais difícil do torneio. >

"O Real Madrid não saiu [em nosso grupo] porque está jogando a Liga dos Campeões. Pegamos o único brasileiro no Pote 4, justamente o que não queríamos enfrentar", disse Perchman.>

Além de Bahia e Nacional, o grupo F conta com o Internacional e o Atlético Nacional, da Colômbia. A estreia do tricolor na competição será contra o Inter, na Fonte Nova, na semana do dia 2 de abril. >

Já o confronto com o Nacional marcará a primeira viagem do Esquadrão na fase de grupos e está marcada para acontecer na semana do dia 9 de abril, em Montevidéu, no Uruguai. >

A Conmebol ainda detalhará os dias, horários e transmissões dos jogos da Libertadores. Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final. Os terceiros colocados vão para os playoffs da Sul-Americana.>

