ANTES DA FINAL

Veja a possível escalação do Bahia para pegar o CSA na Copa do Nordeste

Tricolor deve ter time modificado em duelo contra os alagoanos

O Bahia está pronto para o confronto que vale a liderança da Copa do Nordeste. Na manhã desta terça-feira (18), o Esquadrão realizou o último treino antes da partida contra o CSA, nesta quarta-feira (19), às 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. >

De olho no segundo jogo da final do Campeonato Baiano, domingo, contra o Vitória, no Barradão, o técnico Rogério Ceni mandará um time alternativo contra o CSA. >

O treinador tem dois desfalques, já que Lucho Rodríguez e Santiago Arias foram convocados por Uruguai e Colômbia, respectivamente, para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Eles também estão fora da final do Baiano. >

Por outro lado, o Esquadrão tem o reforço do goleiro Ronaldo, que ainda não estreou pelo clube baiano e está à disposição para o jogo no Nordestão. >

O Bahia é o segundo colocado do grupo B do Nordestão, com 7 pontos. O CSA lidera a chave, com 10. Porém, o tricolor tem dois jogos a menos na competição, pois os duelos contra Ceará e Confiança foram adiados por conta das partidas do clube baiano na Libertadores. >