MAIS UMA OPÇÃO

Bahia ganha reforço e pode ter estreia diante do CSA na Copa do Nordeste

Tricolor encara o time alagoano nesta quarta-feira (19), no estádio Rei Pelé

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de março de 2025 às 15:52

Ronaldo está disponível para estrear contra o CSA na Copa do Nordeste Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

De bem com a vida após vencer o Vitória por 2x0 no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o Bahia mira agora o duelo contra o CSA, pela Copa do Nordeste. O tricolor encara o time alagoano nesta quarta-feira (19), às 19h, no estádio Rei Pelé. Em Maceió, o Esquadrão pode ter estreia. >

Último jogador contratado pelo Bahia, o goleiro Ronaldo vive a expectativa para atuar pela primeira vez com a camisa azul, vermelha e branca. O jogador chegou ao clube após o fim das inscrições no Campeonato Baiano, e por isso não jogou as partidas no estadual. Ele também não pôde atuar nas partidas da Libertadores, pois o clube baiano já havia enviado a lista de atletas inscritos. >

Ronaldo está liberado para jogar na Copa do Nordeste, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O goleiro também será inscrito pelo Bahia na fase de grupos da Libertadores. >

Por sinal, Rogério Ceni escalará um time alternativo contra o CSA. Além do segundo jogo da final do Baianão, no próximo domingo (23), no Barradão, o treinador quer descansar o elenco após a maratona de jogos. Na última quinta-feira, a equipe fez um jogo desgastante contra o Boston River, pela Libertadores. >

“Vamos ter uma semana para treinar, nem todos vão viajar para a Copa do Nordeste. Mas primeiro vem o descanso, foram dois jogos seguidos pesadíssimos, jogos emocionalmente pesados, com obrigação de ganhar. Depois vamos pensar nas variáveis, no que o Vitória pode apresentar no domingo. Vamos preservar alguns, e quem viajar vai tentar vencer o CSA, que é o líder do grupo na Copa do Nordeste”, explicou Ceni.>