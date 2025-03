TRIUNFO TRICOLOR

Veja os gols do triunfo do Bahia no clássico contra o Vitória

Gabriel Xavier e Erick Pulga marcaram os tentos na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 16 de março de 2025 às 20:33

Bahia venceu o Vitória no clássico da final do Baianão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia largou em vantagem no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Na noite deste domingo (16), o tricolor venceu o Vitória por 2x0, na Fonte Nova. >

O primeiro gol da partida foi marcado logo aos seis minutos, por Gabriel Xavier. No fim do primeiro tempo, Erick Pulga aumentou na conta. O tricolor ainda teve um pênalti no segundo tempo, mas Lucas Arcanjo defendeu a cobrança e Lucho Rodríguez. >

Com o resultado, o Bahia pode até perder por um gol de diferença, no jogo da volta, no próximo domingo (23), no Barradão, que será campeão. O Leão precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para ficar com o título. Triunfo do rubro-negro por diferença de dois gols, leva o duelo para os pênaltis. >

VEJA OS GOLS DO BA-VI >

ASSISTÊNCIA DO EVERTON RIBEIRO NA COBRANÇA DE FALTA



E GOL DO GABRIEL XAVIER!



BAHIA 1x0 VITÓRIA



pic.twitter.com/rWXNQS0c3r — DataFut (@DataFutebol) March 16, 2025