PRIMEIRO DA FINAL

Ba-Vi tem cabeçada de Everton Ribeiro, pênalti perdido e Erick Pulga imitando galinha; veja

Tricolor venceu por 2x0 e abriu vantagem na disputa do título do Campeonato Baiano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 16 de março de 2025 às 20:06

Erick Pulga provoca o Vitória e imita galinha após gol na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O primeiro clássico Ba-Vi da final do Campeonato Baiano terminou com triunfo do Bahia por 2x0. Gabriel Xavier e Erick Pulga marcaram os gols. O tricolor abriu vantagem na busca pelo título estadual, mas o duelo na Fonte Nova foi marcado por algumas polêmicas. Confira. >

EVERTON RIBEIRO ACERTA CABEÇADA

No fim da primeira etapa, o jogo voltou a ficar bem movimentando. Aos 41 minutos, o meia Everton Ribeiro acertou uma cabeçada no zagueiro Neris. Os rubro-negros ficaram pedindo cartão vermelho para o jogador do Bahia, mas a arbitragem ignorou o lance. Nem o árbitro de vídeo chamou para a revisão.>

❌Peteleco? Não pode, agressão, cartão vermelho.



✅ Dar uma cabeçada no adversário? Tá tudo certo, liberado, VAR nem é chamado, segue o jogo.



E eles tentam emplacar a narrativa de que o ajudado é o Vitória... ROUBO MONUMENTAL NA FONTE NOVA, ABSURDO! pic.twitter.com/XblvAdnRw7 — Arena Rubro-Negra (@ArenaRubroECV) March 16, 2025

PULGA MARCA E IMITA GALINHA

Minutos depois, o Esquadrão guardou mais um. Aos 46, Neris tinha a bola dominada, mas vacilou na corrida e foi desarmado por Erick Pulga. O atacante do Bahia recuperou, girou e bateu cruzado na saída de Lucas Arcanjo. Na comemoração, Pulga provocou o Vitória e imitou uma galinha. >

NÃO É NENHUM ABSURDO DIZER QUE ERICK PULGA É O MELHOR PONTA DO BRASIL



NÃO DESISTE DE NENHUMA JOGADA



GOLAÇO DO FANTÁSTICO ERICK PULGA NAS GALINHAS pic.twitter.com/0iwyZmCNYm — Bellintanner ?? (@bellintanner) March 16, 2025

Eu Vi

Vc viu

Ele fez



???? pic.twitter.com/OHmzADUTfs — Alexandro Andrade (@alexca82) March 16, 2025

LUCHO PERDE PÊNALTI

O Bahia poderia ter ficado em situação ainda mais confortável logo no início do segundo tempo. Erick Pulga foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. Lucho bateu mal e Lucas Arcanjo defendeu. >

LUCAS ARCANJO!!! Goleiro do Vitória defende o pênalti batido por Luciano Rodríguez pic.twitter.com/ezQTH1OGx4 — Arena Rubro-Negra (@ArenaRubroECV) March 16, 2025